Tuchel na incident met Mané: “Hebben alles uitgeklaard”, slachtoffer Sané vroeg zelfs om collega-aanvaller niet te ontslaan

Bayern-trainer Thomas Tuchel heeft op zijn persconferentie verklaard dat de ruzie tussen Sadio Mané en Leroy Sané in de kleedkamer van Bayern München is bijgelegd. Voor Tuchel heeft het “flagrante incident” met superster Mané geen verdere gevolgen na de schorsing van één wedstrijd en een boete van naar verluidt 500.000 euro.

Bayern München heeft de Senegalese aanvaller Sadio Mané voor een wedstrijd geschorst. Dat liet de club weten in een persbericht. De Senegalese aanvaller kreeg daarbovenop een boete. Hij mist de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Hoffenheim.

”Sadio Mané zal niet worden opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Hoffenheim. Dit is het gevolg van zijn wangedrag na wedstrijd in de Champions League tegen Manchester City”, verklaarde de Duitse club.

Volgens Duitse media sloeg de 31-jarige Mané teamgenoot Leroy Sané in het gezicht en moesten de twee kemphanen van elkaar gescheiden worden na de 3-0 nederlaag tegen Manchester City in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League.

De Senegalese aanvaller, die vorige seizoenen nog schitterde bij Liverpool, is aan een moeilijk seizoen bezig bij Bayern München. In 20 competitiewedstrijden kon Mané slechts zes keer scoren en hij miste ook het WK in Qatar door blessureleed.

De manier waarop Mané het heeft aangepakt is voorbeeldig, gaf Tuchel aan. “We hebben alles uitgeklaard. Ik ken Sadio uitsluitend als een absolute topprofessional. Hij heeft zijn fout toegegeven en heeft zich verontschuldigd. Iedereen heeft het recht om een fout te maken”, aldus de Duitse trainer tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hoffenheim op zaterdag.

Mané en Sané waren dinsdag na de 3-0 nederlaag in de Champions League-kwartfinale tegen Manchester City met elkaar op de vuist gegaan in de kleedkamer, maar Sané vergaf zijn ploegmakker. Volgens de Duitse krant Bild drong Sané er bij de raad van bestuur onder leiding van CEO Oliver Kahn op aan om Mané niet te ontslaan.

Sadio Mané (links) met Sané (rechts vooraan) — © AP

“Het was belangrijk dat dit werd opgehelderd, zei Tuchel. Het had een “zuiverend effect op de kleedkamer”, benadrukte de Bayern-coach. “We hadden gisteren en vandaag een goede positieve en energieke sfeer op de training en dat is ook nodig.” Mané was weer aanwezig op training en zal tegen Hoffenheim zijn intern clubverbod uitzitten.

De 49-jarige Duitser beëindigde de persconferentie met de wens dat dergelijke incidenten binnen de kleedkamer moeten blijven. Zijn voorganger Julian Nagelsmann klaagde al dat interne teamzaken te vaak openbaar gemaakt werden.