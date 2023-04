India zou meer inwoners dan China hebben en het land met de grootste bevolking te zijn

De precieze inwonersaantallen van de twee landen zijn onbekend, maar de VN probeert dit wel zo nauwkeurig mogelijk te schatten. In een rapport van de VN zou India in 2050 1,7 miljoen inwoners hebben en zouden er in China dan 1,3 miljard mensen leven. Door wiskundige berekeningen schatten demografen dat de bevolking van India vandaag met 1.424.775.850 inwoners groter is dan die van China. Daar zouden 1,41 miljard mensen leven, 850.000 minder dan een jaar eerder. Toch zou ruim een derde van de 8 miljard mensen op aarde wonen in India en China.

India had twaalf jaar geleden nog 1,2 miljard inwoners. In die tijd zou het inwonersaantal met ruim 210 miljoen mensen gegroeid zijn. Dit is ongeveer net zoveel als het inwoneraantal van Brazilië. In China daarentegen zou de bevolking dit jaar voor de eerste keer zijn gekrompen, ondanks pogingen van de overheid om dit te voorkomen. In 2016 is het land gestopt met de eenkindpolitiek en mochten koppels twee kinderen hebben. Nu mogen ze drie kinderen hebben en krijgen ze allerlei financiële voordelen, maar tot nu toe werkt dat niet.

Dat India een grotere bevolking zou hebben, komt doordat de afgelopen dertig jaar minder babysterfte is, de Indiase bevolking jong is en het geboortecijfer in India hoger is dan die van China. In India kreeg een vrouw volgens de VN in 2021 gemiddeld 2,1 kinderen. In China kreeg een vrouw echter maar 1,7 kinderen, net zoals in België . “In India worden meer baby’s geboren dan in elk ander land, terwijl in China net als in veel Europese landen meer mensen sterven dan geboren worden”, zegt professor sociologie aan de Texas A&M University Dudley Poston Jr aan persagentschap AP.