Zverev heeft de pest in Medvedev na thriller in Monte Carlo: “Een van de meest onfaire spelers ter wereld”

Alexander Zverev (ATP 16) kwam donderdagavond erg dichtbij een stunt in de derde ronde van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo. De 25-jarige Duitser verloor in drie spannende sets (6-3, 5-7 en 7-6 (9/7)) van de Rus Daniil Medvedev (ATP 5). Achteraf had Zverev weinig mooie woorden over voor zijn tegenstander, die tijdens de partij werd uitgefloten door het publiek en zijn vinger op zijn mond legde.

“Hij is een van de meest oneerlijke spelers ter wereld”, zei de olympisch kampioen na afloop. “Voor mij zijn eerlijkheid en sportiviteit erg belangrijk. Helaas is dat voor hem niet zo.”

Zverev kreeg het flink op zijn heupen van Medvedev. — © EPA-EFE

Zverev kreeg zowel in de tweede als in de derde set de kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Medvedev kon beide wedstrijdpunten wegspelen. De Duitser laakte de praktijken van de Rus, die in de tweede set onder meer een netpaaltje wegtrok. Hij kreeg daarvoor geen waarschuwing. Het publiek keerde zich tegen de Rus, maar die legde als antwoord zijn vinger op zijn mond.

“Hij probeert alles te doen wanneer hij achter staat”, zuchtte Zverev. “Daar ben ik als atleet ontgoocheld over. Hij nam ook een toiletpauze bij 4-3 in de derde set. Tja. Telkens als ik voel dat ik beter ben dan hem, probeert hij iets te ondernemen.” De Duitser gaf wel toe dat Medvedev een van de beste spelers ter wereld is.

“En ik moet me misschien niet laten afleiden door zijn acties. Dat is helemaal waar. Daar moet ik me niet mee bezighouden. Maar ik denk dat fair play altijd een onderdeel van de sport moet zijn. Over de wedstrijd ben ik verder tevreden. We speelden allebei geweldig, maar ik wil zo’n wedstrijden natuurlijk ook winnen.”