VIERDE PROVINCIALE. Titelclash in Achel, dag na match pas kampioenenfeest?

Achel B-Eksel B is dé clash van het weekend in vierde provinciale. Bij winst tegen de nummer twee is de thuisploeg kampioen. Ook Zonhoven B (weliswaar pas daags na de eigen match) en Borgloon (mits puntenverlies van Moelingen) kunnen de titel pakken. In 4D staan drie interessante derby’s op het menu. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)