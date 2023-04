Na de rampzalige eerste poging: Fyre Festival komt terug

Even recapituleren: het Fyre Festival - in het leven geroepen om de gelijknamige app te promoten - werd destijds in de markt gezet als een luxueus festival op de Bahama’s. Ticketprijzen liepen op tot 25.000 dollar. Onder andere Kendall Jenner en Hailey Bieber maakten uitvoerig reclame voor het evenement, Tyga en Blink-182 zouden optreden, de catering zou zelf de meest kritische restaurantganger het zwijgen opleggen.

Allemaal schone schijn, bleek in april 2017. Toen de eerste gasten aankwamen, bleek er te weinig accommodatie. En te weinig voedsel. En te weinig water. En er was ook onvoldoende medische zorg aanwezig. Vlak voor de aftrap werd de hele bedoening afgeblazen en moesten de festivalgangers, die zich hadden verheugd op een luxeverblijf en viersterrenmaaltijden, het doen met tenten en sandwiches.

Een jaar later bekende McFarland schuld aan het oplichten van zijn investeerders. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en moest al zijn slachtoffers hun geld terugbetalen. Alles samengeteld ging dat over zo’n 26 miljoen dollar. In mei vorig jaar werd hij echter vrijgelaten. Of hij voldoende investeerders zal vinden voor ‘Fyre Festival II’, is nog maar de vraag.