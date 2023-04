Italiaanse rechter heeft beslist: moordende beer mag niet gedood worden

De berin die vorige week in het noorden van Italië jogger Andrea Papi (26) doodde, wordt dan toch (nog?) niet gedood. Een rechter heeft beslist de executie van het dier tot in mei uit te stellen.

De provinciale gouverneur van het Italiaanse Trento, Maurizio Fugatti, had het bevel gegeven om de beer Gaia, of JJ4, op te sporen en te doden nadat die vorige week de 26-jarige jogger Andrea Papi had gedood op de berg Monte Peller, in de Italiaanse Alpen. Boswachters waren daarop met een grote klopjacht begonnen.

Opmerkelijk was dat het niet de eerste keer was dat een eliminatiebevel werd uitgevaardigd voor Gaia. Ze wordt ook verantwoordelijk geacht voor een aanval in juni 2020 op twee jagers, een vader en een zoon. De 39-jarige zoon werd naar eigen zeggen uit het niets aangevallen, zijn vader raakte zwaargewond toen hij hem probeerde te redden. Wellicht viel de berin toen aan omdat ze haar drie jongen wilde beschermen. Een Italiaanse rechtbank vernietigde het doodvonnis.

Op de beslissing van de gouverneur om het dier af te maken, kwam veel kritiek van milieuorganisaties. Zij riepen op om eerder na te denken over vreedzame oplossingen, bijvoorbeeld herlokaliseren van de bruine beren in de regio. De Italiaanse milieuorganisatie LAV ging daarom in beroep en kreeg vrijdag gelijk. Het opsporen en doden van het dier moet minstens tot 11 mei uitgesteld worden. Tegen dan moet onderzocht worden of er geen andere mogelijkheden zijn om de situatie op te lossen.

“Ons juridisch team heeft hard gewerkt om een daad te vermijden die meer weg heeft van een wraakactie tegen de beer dan een effectieve zoektocht naar een oplossing voor ieders veiligheid, die een vredig samenzijn mogelijk maakt”, reageert LAV op haar website. Op 11 mei vindt een nieuwe zitting plaats in de rechtbank.