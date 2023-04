Jennifer Coolidge verkozen als meest invloedrijk persoon door ‘Time’

2022 was een boerenjaar voor Jennifer Coolidge (61). En dat is ook ‘Time Magazine’ opgevallen. Ze zetten de Amerikaanse actrice bovenaan hun lijst van meest invloedrijke personen in 2023.

Eindelijk erkenning. Dat was de teneur van het afgelopen jaar voor Jennifer Coolidge. Dankzij een glansrol als Tanya in The white lotus, waar ze overladen werd met awards. Waaronder een Golden Globe. Na jaren van verschillende bijrollen kreeg ze nu de kans om nog meer harten te veroveren.

In Time Magazine verklaart vriendin en actrice Mia Farlow de charme van de intussen 61-jarige blonde actrice. “Zo veel van de kwaliteiten die ervoor zorgen dat iedereen verliefd op haar werd, vallen buiten wat mainstream is, buiten wat verwacht wordt”, schrijft zij. “Haar excentrieke maniertjes, hilarische improvisaties, en – nog het meest van al – haar kwetsbaarheid. Zij is zo geweldig zichzelf. Jennifers eerlijkheid en vriendelijkheid maken van haar een vriendin waar je jezelf gelukkig om mag prijzen om te hebben. Ze is een nationale schat.”

Hoopgevend

Time zelf formuleert het zo: Coolidge geeft hoop aan laatbloeiers over de hele wereld. Maar niemand die meer verrast is over de erkenning die ze krijgt, dan de actrice zelf. Zo blijkt uit haar reactie: “Ik vind het gewoon verbijsterend. Absoluut verbijsterend dat dit gebeurt. Maar weet je, ik hou er echt van.”

Op die lijst van 100 meest invloedrijke personen staan onder meer ook actrice Drew Barrymore, schrijfster Colleen Hoover, zangeres Doja Cat en Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska.