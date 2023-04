Rafael Nadal stelt wederoptreden opnieuw uit en past voor tornooi in Barcelona

Rafael Nadal zal niet deelnemen aan het ATP 500-toernooi van Barcelona, dat maandag begint. De 36-jarige Spanjaard is nog niet wedstrijdfit na een heupblessure. De organisatie van het toernooi in Catalonië maakte vandaag zijn forfait bekend.

“Barcelona is een speciaal toernooi voor mij”, zei Nadal in een reactie bij de organisatie. “Maar ik ben nog niet klaar en zet mijn proces ter voorbereiding van mijn terugkeer in competitie verder.”

De 36-jarige Nadal blesseerde zich op 18 januari in de tweede ronde van de Australian Open aan de linkerheup. Sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer. Oorspronkelijk ging de Spanjaard uit van een inactiviteit van zes tot acht weken.

Nadal zakte intussen weg naar de vijftiende plaats op de ATP-ranking. Midden maart hervatte hij langzaam de trainingen, nadat hij al forfait had moeten geven voor de Masters 1.000-toernooien van Indian Wells en Miami. Tien dagen geleden moest Nadal zich ook afmelden voor het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo. Zijn deelname aan Roland Garros, dat start op 28 mei, lijkt voorlopig nog niet in gevaar.