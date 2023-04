Luke Rowe na vele valpartijen in Roubaix: “Renners die tubeless rijden riskeren hun leven. Doe het niet zonder beveiliging”

De ervaren Britse renner van INEOS Grenadiers Luke Rowe (33) heeft een eigen verklaring voor de vele valpartijen in Parijs-Roubaix. In zijn gezamenlijke podcast met ploegmakker Geraint Thomas waarschuwt hij voor het gevaar van het tubeless rijden, de nieuwe norm in het peloton. Als je op kasseien lek rijdt, riskeert je band te ontploffen waardoor je meteen op je velg zit en je fiets oncontroleerbaar wordt. In afdalingen noemt Rowe tubeless rijden levensgevaarlijk. Maar hij heeft ook een oplossing: liners of inserts. Alleen gebruiken lang niet alle renners die insteekvormen omdat je er een paar watt door verliest.

Bij tubeless rijden wordt enkel gebruikgemaakt van een buitenband die gevuld is met een melkachtige vloeistof die kleine gaten kan dichten, zonder binnenband dus. De tubeless band is niet volledig dicht zoals een traditionele tube die op de velg wordt gelijmd, maar wordt zodanig op de velg gespannen dat de lucht erin gevangen zit. Als de tubeless band van de velg springt, wordt je fiets zo goed als onbestuurbaar.

De Australiër Derek Gee (Team Israel) was een van de renners wiens voorband explodeerde in het Bos van Wallers. Aangezien hij voorop reed, was dat in beeld. Maar Gee slaagde er op miraculeuze wijze in om niet te vallen.

Luke Rowe waarschuwt in zijn podcast The Geraint Thomas Cycling Club voor de gevaren van tubeless rijden.

“Ik heb een theorie over de vele valpartijen in Roubaix”, zegt Luke Rowe. “Iedereen rijdt tegenwoordig tubeless, terwijl dat vorig jaar maar de helft van het peloton was. Het jaar ervoor bijna niemand. Als je met tubeless banden toch lek rijdt, verlies je in één klap alle druk. Wij hebben daar bij INEOS een oplossing voor, liners (een vorm die in de band wordt gestoken, red.). Die zorgen ervoor dat de vorm van de band behouden blijft als je met een tubless band lek rijdt. Zo zit je niet meteen op je velg.”

Een voorbeeld van een zogenaamde liner, een vorm die in de tubless band wordt gestoken. — © Vittoria

“Maar die insteekvormen kosten je twee à drie watt. Ik denk dat veel renners zodanig fanatiek zijn dat ze zonder rijden. Dan ben je twee à drie watt sneller, maar als je lek rijdt en je band springt van je velg, ben je kansloos. Als dat gebeurt terwijl je tegen 50 tot 100 kilometer per uur een berg naar beneden rijdt, riskeer je je leven. Ze hebben onze opinie gevraagd over die liners en ik zei: is dat zelfs een vraag? Ik word liever gelost door die 2, 3 watt dan mijn leven op het spel te zetten. Ik denk dat veel van die crashes in Roubaix werden veroorzaakt door renners wiens band explodeerde waardoor ze meteen op hun velg zaten.”

Waarop Geraint Thomas riposteerde: “Meneer Bahrain, je mag wat liners kopen.”

Rowe: “Zij niet alleen, heel wat teams. Ik weet niet of die liners zaligmakend zijn. Misschien ontploft het hele boeltje toch als je lek rijdt in het bos van Wallers. Maar aan elke profrenner die luistert: ga naar je mecanicien en vraag of hij alstublieft liners in je banden wil steken. Zeg dat je niet wil sterven door een lekke band.”