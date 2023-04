Houthalen VV (foto) is al zeker van de titel in 3C, Kortessem (3A) en Turkse FC (3B) kunnen zondag aan het feest zijn. — © Raymond Lemmens

Kortessem (bij winst) en Turkse FC (bij een misstap van concurrent Kattenbos) kunnen dit weekend de titel pakken in hun reeks. In 3C is de kampioen al gekend en zo zijn alle ogen gericht op de degradatiestrijd. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)