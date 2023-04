EERSTE PROVINCIALE. Cruciaal duel in Meeuwen, kampioenenbal in Sint-Truiden?

Helson-speler Engelen, hier op een archiefbeeld tegen Park, is out met een gebroken elleboog. — © Dick Demey

In eerste provinciale is de kans erg groot dat Zepperen-Brustem dit weekend definitief de titel binnenhaalt. Onderaan is Meeuwen-Alken een degradatietopper met de (hoogstwaarschijnlijk) fatale veertiende plaats als inzet. In Herkol-Eksel en Helson-Koersel hopen de thuisploegen nog de nodige puntjes te sprokkelen voor het behoud en strijden de gasten voor het vierde eindrondeticket. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend.(jc)