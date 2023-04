In Hoepertingen staat de champagne koel, winst tegen de hekkensluiter levert de leider de titel in 2A op. Lanaken-coach Czornyj diende na zes seizoenen plots z’n ontslag in, in 2B stuurde Anadol z’n trainer ook door. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)