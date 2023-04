911. Het is niet toevallig de cijfercombinatie van het Amerikaanse noodnummer, die we voorleggen aan trainers Kurt Van De Paar en Dennis Hamers. Bij nummer laatst Beringen gaan immers alle alarmsignalen af. Maar ook Termien - zaterdag op bezoek bij KVK - kan een hulplijn gebruiken, want het moet op twee misstappen van Wezel rekenen om kans te maken op de titel.