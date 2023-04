Halenaar Dylan Teuns laat ook Amstel Gold Race aan zich voorbijgaan

Na de Brabantse Pijl zit Dylan Teuns ook niet in de selectie van zijn team Israel-Premier Tech voor de Amstel Gold Race. De 31-jarige Halenaar zag recent zijn huwelijk op de klippen lopen maar of dat de directe oorzaak van zijn forfait is, werd niet bevestigd.

Afgelopen woensdag plaatste Teuns op Twitter dat de relatie met zijn vrouw Lies na twaalf jaar op zijn einde liep. “We wilden niet uit elkaar groeien en toch is het gebeurd. Ik kan Lies alleen maar dankbaar zijn voor elke stap die ze naast me liep. Ik wens Lies het allerbeste toe”, schreef hij.

“Op sportief vlak begin ik aan mijn favoriete periode. Zoals altijd wil ik mijn best doen en genieten van de sport die me na aan het hart ligt.” Of Teuns daarna zijn titel in de Waalse Pijl kan verlengen en zijn voorjaar afsluit in Luik-Bastenaken-Luik, is nog onduidelijk.

Teuns op kop van het peloton in de Ronde van Catalonië. — © Getty Images

Twee kopmannen

Michael Woods en Simon Clarke zijn bij afwezigheid van Teuns de kopmannen bij de Israëlische ploeg. De Canadees is al jaren een certitude in de klimklassiekers en werd vorig jaar zesde in de Waalse Pijl en tiende in Luik-Bastenaken-Luik. In de Amstel Gold Race raakte hij weliswaar nog nooit verder dan een twintigste plek in 2018. Simon Clarke eindigde tweede in de mythische editie van 2019, nadat ene Mathieu van der Poel in de laatste honderden meters de kopgroep bij de kraag vatte en de Australiër in de sprint nog net afhield.

Het Zuid-Afrikaanse ouderdomsdeken Daryl Impey, de Canadezen Hugo Houle en Guillaume Boivin, de Australiër Nick Schultz en de jonge Nieuw-Zeelander Corbin Strong (22) moeten Woods en Clarke ondersteunen om de eerste zege voor de ploeg dit seizoen binnen te halen.