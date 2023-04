Bocholtse kinderen sporten samen Oekraïense en Somalische vriendjes

De Sportdienst van Bocholt organiseerde tijdens de paasvakantie weer haar jaarlijkse taal- en sportkamp. Dat stond dit jaar in het teken van inclusiviteit. Bocholtse kindjes sportten samen met hun Somalische en Oekraïense vriendjes.

Tijdens dit inclusieve kampje kregen de kinderen 10 uur per week Franse les. Hun Somalische en Oekraïense vriendjes kregen Nederlandse in plaats van Franse lessen. Sporten, ook zo'n 10 uur in de week, deden ze dan wel weer gezellig samen.