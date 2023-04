Hasselt/Kortessem

Eén op de twee inwoners van Hasselt en Kortessem is wel te vinden voor een fusie. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.500 burgers. Hun belangrijkste argument: geld. Want de nieuwe fusiegemeente krijgt 500 euro per inwoner van Vlaanderen. De Hasselaren zijn iets meer overtuigd met 66% van de ondervraagden, in Kortessem is dat 49%.