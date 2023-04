“Van een teutenmarkt is er dit jaar voorlopig geen spoor”, verzucht oppositieraadslid Jean- Jacques Melotte (Samen Vooruit) . — © rr

Lommel

Traditioneel start de Teutenmarkt in Lommel in april. “Maar daarvan is er voorlopig geen spoor”, zucht oppositiepartij Samen Vooruit. Op dit moment zoekt de stad nog naar een nieuwe organisator.