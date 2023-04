De favoriete objecten van vintage liefhebber Kenneth in Hasselt: “Van dit stuk werden er maar 220 gemaakt”

Een reisje terug in de tijd met Kenneth Ramaekers (47), marketing -en communicatiemanager. Samen met Leen Lambrechts (36), Lois (13) en Jools (9) huist hij in een kleurrijk appartement in Hasselt vol iconische vintagespullen. Zijn favoriet? ”Niemand kan tippen aan Verner Panton.”

“Verzamelaars dromen vaak van één welbepaald stuk, dat erg moeilijk te pakken te krijgen is. Dat heb ik met een stoel, een bureau, een zetel … In mijn geval ben ik er echter wel in geslaagd om de zetel des zetels in bezit te krijgen. Toevallig. Tijdens een bezoekje aan een andere verzamelaar. Toen ik er drie jaar geleden langsging om wandpanelen te bezichtigen, zag ik in het atelier in de verte een Living Tower van Verner Panton staan. Mijn heilige graal. Ik sloot een ruildeal met de verzamelaar af, waardoor ik de zetel voor een redelijke prijs kon kopen, en nu prijkt hij in al zijn glorie in mijn living. In het rood. De kleur die ik altijd al voor deze zetel in gedachten had, omdat Verner Panton voor dit stuk rood het vaakst gebruikte. Al had ik hem in het blauw even zeer gekocht.” (lacht)

“In mijn woning is kleur sowieso alomtegenwoordig. Ik ben verzot op kleur. Zo is mijn keuken gedeeltelijk in het oudroze geschilderd. Toen de schilder de verfpotten opende, belde hij me op omdat hij dacht dat er een fout was gemaakt. Het lijkt wel alsof mensen bijna schrik hebben van kleur tegenwoordig. Verner Panton zei daarover ooit het volgende: Ze zouden belastingen moeten innen op wit. Ik ga helemaal akkoord met die stelling.” (lacht)

“Hoewel ik de voorbije drieëntwintig jaar al behoorlijk wat meubels en accessoires van Verner Panton vergaard heb, is mijn Living Tower beslist mijn meest geliefkoosde stuk. Waarom? Omdat het wat mij betreft één van zijn meest iconische stukken is en het met niets anders kan worden vergeleken. Compleet out of the box. Zo kan je het ontwerp het best omschrijven. En daar hou ik wel van. Daarnaast hebben ook niet veel mensen er eentje in bezit. Toch zeker geen originele versie. Vitra produceert de zetel nu wel nog steeds, maar daar moet je toch erg diep voor in je buidel tasten. Verder klopt het plaatje hier compleet. De zetel staat opgesteld tussen de eethoek en de zitruimte, waar hij ook al room divider dienstdoet, en het hele gezin is er gewoonweg dol op.”

Favoriete stijl?

“Alles wat space-age uit de jaren zestig betreft. Er werd toen volop met vormen, kleuren en materialen geëxperimenteerd.”

Favoriet Instagramaccount?

“MIssSpaceAge, the_aesthetic_channel en uiteraard vernerpantonofficial.

Shoppingtip

“Op eBay, Marktplaats en Tweedehands.be bots je wel nog op leuke spullen, als je er een beetje oog voor hebt en je niet op zoek bent naar echte topstukken. Een stoel van Charles Eames zal je er nu niet meer vinden.” (lacht)

Favoriete ontwerper?

“De Deen Verner Panton. Daar bestaat geen twijfel over. Hij was een echte revolutionair in zijn tijd en hij heeft een grote stempel gedrukt op de esthetiek van de late jaren zestig en de jaren zeventig. Ik volg hem al jaren en ik heb erg veel van hem verzameld. Wereldwijd is er zelfs een heel netwerk van verzamelaars rond hem ontstaan.”

Hier droom ik stiekem van

“Helemaal bovenaan mijn wensenlijstje staat de Cloverleaf zetel van Verner Panton. Hij zit erg comfortabel en hij heeft een fantastische vormgeving. Er hangt wel een pittig prijskaartje aan vast.”

Kenneths favorieten

© Kaat Pype

“Zo’n éénentwintig jaar geleden kocht ik deze zeldzame tafel van Ignazio Gardella en Anna Kastelli voor Kartell via eBay. Ik kocht nooit eerder iets via het internet. Door het verhaal erachter en de waarde van het stuk is hij voor mij compleet onvervangbaar. Ik doe hem echt nooit weg.”

© Kaat Pype

“Liefde op het eerste gezicht. Zo voelde het toen ik dit bureau van Vittorio Introini voor Saporiti vijftien jaar geleden voor het eerst zag. Er zijn slechts zo’n 220 stuks wereldwijd van gemaakt. Voor liefhebbers van space-age is het een echte must-have.”

© Kaat Pype

“Mijn oudste dochter is helemaal gek van deze Heart Cone Chair van Verner Panton. En met reden. Hij zit fantastisch en hij oogt visueel perfect. Hij is ook iets zeldzamer dan andere stoelen van de ontwerper. Ik kocht hem zo’n vier jaar geleden via het internet.”

© Kaat Pype

“Ook de stoffen van Verner Panton verzamel ik. Hij ontwierp textiel, dat oorspronkelijk voor allerlei installaties aangewend werd. Nu wordt de stof op kaders gespannen en als decoratieobject gebruikt. De print met de lippen kon ik voor een prijsje op de kop tikken via een andere verzamelaar.”