Bashir Abdi mikt zondag op nieuw Europees record in marathon van Rotterdam

Dé twee Belgische toppers op de marathon, Bashir Abdi en Koen Naert, lopen zondag op de marathon van Rotterdam, hun eerste marathon van het jaar. Abdi is top of the bill, met startnummer één. De ambitie is niet min: zijn Europees record verbeteren. Ook Koen Naert gaat van start op zijn persoonlijk-recordschema.

Hans Jacobs in Rotterdam

“De mooiste marathon nog mooier maken, dat is het doel.” Racedirecteur Marc Corstjens windt er geen doekjes om. Sneller lopen dan er ooit werd gelopen op de marathon van Rotterdam, dat is het plan. Althans, zo zijn de hazen gebrieft. Kortom, topfavoriet Abdi Bashir nog sneller laten gaan dat hij ooit deed.

Abdi heeft nog altijd het parcoursrecord in Rotterdam, tevens het Europees marathonrecord, dat hij twee jaar geleden vestigde (2u03.36). Dat is absolute wereldtop, daarmee hij is op de zestien na beste marathonloper aller tijden.

Boezemvriend wordt een van de grootste concurrenten

Zijn Nederlandse boezemvriend Abdi Nageeye is een van zijn voornaamste uitdagers. “Het zou heel mooi zijn als ik mijn titel van vorig jaar kan verdedigen.”

Abdi: “En ik wil mijn titel van twee jaar geleden verdedigen. Ik ben veel beter dan vorig jaar (toen hij in de aanloop enkele weken op de sukkel was met een ingrijpende blessure). Ik zit in een betere vorm, alles ziet er goed uit.”

Abdi, die zowel een olympische medaille als een WK-medaille op de marathon in zijn kast heeft, slaat dit jaar het WK atletiek over. Drie marathons op een jaar, zoals hij vorig seizoen deed, vindt hij te ingrijpend voor zijn lichaam, zo leerde 2022. Hij zal in dit preolympische seizoen wel een najaarsmarathon lopen.

Net als Abdi toefde ook Koen Naert, tiende op de Olympische Spelen van Tokio 2021, op Afrikaanse hoogvlaktes in de aanloop naar de marathon. Net zoals bij Abdi is het plan om onder zijn record (2u07.39) te duiken en zijn de hazen om die plannen in de praktijk om te zetten, voorzien.

Koen Naert feliciteert Bashir Abdi in Tokio. — © AFP

Geen kanonschot meer sinds oorlog in Oekraïne

Traditioneel wordt de start gegeven met een scheepshoorn – geen kanonschot meer, want ongepast bevonden sinds de Russische invasie in Oekraïne – én met een evergeen gezongen door de Nederlandse meester hemzelve: Lee Towers steekt de marathonlopers een hart onder de riem met zijn ongeëvenaarde versie van ‘You’ll never walk alone’.

Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge neemt niet deel, hij loopt volgende week in Boston. Die chrono wordt niet gehomologeerd, want het parcours loopt te veel naar beneden. Bashir Abdi: “Het is ongelooflijk wat Kipchoge doet. Hij zegt iets en hij doet het. Ooit zal iemand, en misschien hij, onder de 2 uur lopen op een reguliere marathon. Wanneer weet ik niet. Zie ook naar het wielrennen, dat kun je ook niet vergelijken met het wielrennen van vroeger, alles evolueert, het materiaal evolueert. Dus ooit loopt iemand onder 2 uur.”