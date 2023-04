Essevee-coach Frederik D’Hollander trekt met een goed gevoel naar Eupen voor de match van de waarheid: “Zag geloof op training”

“Do or die, match van de waarheid, kies maar hoe je deze partij wil omschrijven”, liet Frederik D’Hollander zich ontvallen tijdens de persconferentie in aanloop naar het cruciale duel op bezoek bij Eupen. De opdracht is duidelijk. Enkel een zege volstaat voor Essevee – dat vrijdagnamiddag al op afzondering vertrekt - om in de race te blijven voor het behoud in de Jupiler Pro League.

Vorige week incasseerde Zulte Waregem in en tegen Charleroi de zoveelste opdoffer van jewelste. In de slotminuut van de toegevoegde tijd trapte ex-Essevee-speler Damien Marcq – na een onterecht toegekende hoekschop – de fatale 3-2 heerlijk tegen de netten. “Met zijn linkervoet dan nog”, weerklonk het vol ongeloof in de Waregemse kleedkamer. Het symboliseert perfect het seizoen dat de fusieploeg meemaakt. Eentje vol tegenslag en onwaarschijnlijke wedstrijdfases.

“Meteen na het laatste fluitsignaal in Charleroi heb ik de knop al omgedraaid”, vertelde Frederik D’Hollander vrijdagochtend tijdens de traditionele persbabbel. Perschef Sciandri Jacques voorzag zelfs een ontbijt voor de aanwezige journalisten. Het geeft prima de sfeer op de Essevee Academy weer: aan de Gaverbeek blijft het nu al maandenlang bewonderenswaardig rustig: “Dinsdagochtend heb ik het ook de jongens meteen duidelijk gemaakt: wie er niet in gelooft, mocht meteen vertrekken”, aldus een ferme D’Hollander. “Ik was er evenwel gerust op want ik weet dat iedereen nog wil knokken.”

Die strijdbaarheid is alvast nog intact en dat is niet evident na een negatieve reeks van maar liefst elf competitiewedstrijden op rij zonder overwinning: “Toen ik overnam heb ik geprobeerd om een structuur neer te zetten en duidelijkheid te scheppen”, vertelt een zichtbaar nog zeer gemotiveerde D’Hollander. “Zo geef ik tijdens een tactische bespreking ook de individuele targets mee. Hierdoor weet iedereen perfect wat er van hem wordt verwacht.”

Essevee staat in Eupen evenwel voor de match van de waarheid. “Do or die, match van de waarheid, kies maar hoe je deze partij wil omschrijven. We weten wat er op het spel staat maar deze week had ik op training echt het gevoel dat iedereen ook echt wel er in gelooft dat we dit Eupen kunnen verslaan. Natuurlijk hebben zij ook hun kwaliteiten en je kunt ook niet ontkennen dat ze momenteel ook wel meer punten tellen dan ons. Toch ben ik ervan overtuigd dat we hen kunnen verslaan.”

© BELGA

“Het blijft wel fantastisch hoe onze fans ons blijven steunen. Zo is het onvoorstelbaar hoeveel berichtjes ik krijg van mensen uit Waregem en omgeving om ons een hart onder de riem te steken. Zo zullen er ook al minstens 500 fans mee afreizen naar Eupen. Toch beseffen we dat het nu moet gebeuren. We hebben het daarom nu ook enkel over die partij in Eupen. Dat is de enige die nu van tel is.”

Voor Zulte Waregem is de tijd van rekenen inderdaad definitief voorbij. In Eupen moet er inderdaad gewonnen worden: “Zij zullen ook wel enige druk voelen”, vermoedt D’Hollander toch ook wel enige vorm van spanning bij de Panda’s. “Het is voor hun coach wellicht ook hinken op twee gedachten. Laat hij ons de partij in handen nemen en speculeert hij op de tegenstoten met zijn snelle spitsen – dat is toch hun grote wapen – of willen ze net zelf meer het initiatief nemen? Wij hebben hen alvast heel goed geanalyseerd en op training hebben we alvast bepaalde situaties nadrukkelijk ingeoefend. We zijn er klaar voor.”