Looienaar gearresteerd op Leuvens terras: alarmpistool van overval in rugzak gevonden

Een 25-jarige Looienaar is vorige week vrijdag op een Leuvens terras in de boeien geslagen. De man had er net een alarmpistool gekocht waarmee in de vroege ochtend een overval op een bakkerij was gepleegd. De 27-jarige overvaller uit Leuven zit intussen opgesloten in de gevangenis.

Vorige week vrijdag rond 7.45 uur werd een gewapende overval gepleegd op een bakkerij in de Mechelsestraat. Volgens de bakker kwam een gemaskerde verdachte de winkel zijn binnen en beval hem onder dreiging van een vuurwapen om de kassa te ledigen. Nadat de bakker enkele briefjes overhandigde en de verdachte nog wat geld uit de kassa nam, vluchtte die weg richting de abdij van Keizersberg.

Camerabeelden

De politie en het labo kwamen ter plaatse. Een eerste nazicht in de omgeving van de bakkerij was zonder succes. Bij analyse van de beelden van de stadscamera’s kon een volledige persoonsbeschrijving van de verdachte worden achterhaald. Er werd ook vastgesteld dat hij voorafgaand aan de overval van de bakkerij had geprobeerd om een diefstal in de Parijsstraat te plegen. Gezien er sprake was van een wapen, werd een nabijgelegen wapenhandelaar bevraagd. Dit leverde de volledige identiteit van de verdachte op. De politie voerde vervolgens een huiszoeking heterdaad uit in het huis van de verdachte. Hierbij vonden de speurders de kledij en het masker van de overval. De verdachte zelf was echter spoorloos.

Rugzak

In de vroege namiddag voerde de politie nazicht uit in het centrum van Leuven en werd de verdachte gesignaleerd terwijl hij samen met een andere man op het terras van een eetgelegenheid zat. Gezien bij de interceptie in de rugzak van de tweede man een alarmpistool werd aangetroffen, werden beiden gearresteerd en naar het kantoor gebracht.

De tweede verdachte, een 25-jarige man uit Tessenderlo, verklaarde dat hij met de eerste verdachte had afgesproken om zijn alarmpistool over te kopen. De eerste verdachte vertelde hem die ochtend een bakkerij te hebben overvallen. Verder nazicht wees uit dat hij niet bij de overval betrokken was. Hij mocht beschikken.

De eerste verdachte, een 27-jarige man uit Leuven, bekende de overval te hebben gepleegd. Hij gaf aan te kampen met psychische problemen en een verslavingsproblematiek. De verdachte werd op zaterdag 8 april 2023 voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer bevestigde op woensdag 12 april 2023 de verdere aanhouding.

Het onderzoek loopt verder onder leiding van de onderzoeksrechter. mm