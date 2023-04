Vrachtwagen in Philadelphia beroofd van 1 miljoen muntstukken ter waarde van 100.000 dollar

In de Amerikaanse stad Philadelphia is een vrachtwagen vol met muntstukken van tien cent beroofd. De dieven hebben vermoedelijk 1 miljoen munten meegenomen. De buit is in totaal zo’n 100.000 dollar (ongeveer 90.400 euro) waard. Toch valt de schade mee: de daders namen namelijk niet alles mee wat er te rapen viel.