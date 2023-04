Liever een poeder, strip of kauwgom? Collageensupplementen voor iedereen

Onze beautyredactrice over collageen

“Als je vanaf je dertigste elk jaar 1% collageen verliest, ben ik zo’n 9% van mijn eigen voorraad kwijt. Dat verlies vul ik al anderhalf jaar aan met supplementen. Ik mengde al menig zakje poeder in koffie, thee en soep. Ik heb moeite met bruistabletten en hun snoepsmaakjes. An sich geloof ik niet zo sterk in supplementen voor je huid. Je kan niet voorspellen dat hun bestanddelen effectief in je huid belanden want je lichaam ziet haar bevoorraden niet als hoogste prioriteit, en het onderzoek erachter is niet altijd even sterk of onpartijdig. Waarom ik dan toch collageenpoeder neem? Omdat de studies veelbelovend zijn, enkele beautyprofessionals die ik vertrouw erin geloven en ik mooie voor-en-na’s zag. Als trouw lid van de collageenclub merk ik dat mijn huid meer straalt, fijne lijntjes niet dieper lijken te worden, mijn nagels sterker zijn en sneller groeien en mijn haar minder lijkt uit te vallen. Ik zie mijn dagelijkse collageenlatte niet als hét geheim van een gezonde huid, wel als aanvulling op goede verzorging en een zo gezond mogelijke levensstijl.”