Olivier Rojas en Klaartje Liebens verliezen op vijfsterrentoernooi van TC Alken

Op het vijfsterrentoernooi van Tenniscentrum Alken viel een eerste verrassing te noteren. Vlaams indoorkampioen Olivier Rojas geraakte in de achtste finale niet voorbij Niels Cleeren. Hij verloor met 6-2 en 6-4.

Eerste reekshoofd Christopher Heyman kon zich wel plaatsen. Hij had geen overschot en won met 6-4 en 7-5 van Gregroy Vandewouwer. Elise Mertens was een aandachtige toeschouwer. Ook Stijn Meulemans zit in de achtste finale. Bij de dames miste Klaartje Liebens bij haar comeback duidelijk nog matchritme. Zij verloor met twee keer 6-1 van Charlotte Swaans. Ook Yana Meermans overleefde de achtste finales niet.