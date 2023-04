Juventus-doelman Szczesny moet na hartkloppingen van het veld: “Ik had moeite met ademhalen”

Juventus-doelman Wojciech Szczęsny moest donderdag in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League tegen Sporting net voor de rust naar de kant omdat hij hartkloppingen kreeg. De Poolse keeper verliet in tranen het veld, maar volgens een communiqué van Juventus is hij na een eerste onderzoek terug in orde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik ben in orde, ik was een beetje bang, maar we hebben alle onderzoeken gedaan en alles is in orde,” zei hij na de match tegen Sky Sport Italia. “Het was me nog nooit overkomen, ik had moeite met ademhalen en het baarde me echt zorgen.”

De Poolse international (72 caps) feliciteerde ook zijn vervanger Mattia Perin. “Mattia is een man met een gouden hart en we kunnen het goed met elkaar vinden.” Perin zorgde door een dubbele redding op schoten van Bellerin en Goncalves ervoor dat Juve met het kleinste verschil won en zo een goede uitgangspositie veroverde voor de return van donderdag in Lissabon.

De Italiaanse keeper prees daarna de prestatie van het team en maakte duidelijk dat er nog genoeg werk aan de winkel was. “We zijn niet in een slachtofferrol gekropen en we hebben geen excuses gezocht, maar in plaats daarvan hebben we die negatieve energie naar positieve energie omgezet en bewezen dat we echte mannen zijn,” zei hij. “We mogen blij zijn met deze overwinning, maar we zijn nog maar halfweg, er zijn nog 90 minuten te gaan”, voegde hij eraan toe.