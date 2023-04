Man filmt hoe hij 70 meter naar beneden moet wandelen nadat grootste attractie van Verenigd Koninkrijk stilvalt

Na twee uur aanschuiven was het eindelijk de beurt aan Leo Mcmullin (23) en zijn vrienden om een ritje te maken in attractie ‘Big One’ van het Pleasure Beach pretpark in Blackpool. Maar het ging al mis toen ze de eerste helling beklommen. Op het hoogste punt - zo’n 70 meter in de lucht - viel de attractie plots stil. “Vanwege de hevige winden”, klonk het nadien in een verklaring. Mcmullin en de andere bezoekers werden vervolgens gevraagd om het wagentje te verlaten en naar beneden te wandelen. “Mijn hart begaf het bijna”, schreef Leo op Facebook. “Zo eng.”