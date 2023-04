Neos Lommel ondergedompeld in weetjes over taal

Carine heeft geschiedenis en taal gestudeerd en heeft met die kennis steeds haar interessesfeer aangedikt met vreemde talen, een vertaalbureau, medewerking aan de Assimil-taalcursussen, Chinees, hiërogliefen, Vlaamse dialecten… Noem maar op. "Geen wonder dat dit moest resulteren in voordrachten over etymologie en vergelijkingen in talen", klinkt het bij de Neos-leden. "Heerlijk onderhoudend was het. We kregen heel wat anekdotes en voorbeelden waarvan Carine, interactief, de geschiedenis verklaarde.”

a”Etymologie is dankzij Carine geen vaag begrip meer voor ons”, aldus de leden. “Ze begon bij de geboorte, waarbij we allemaal een voornaam kregen. Die werden dan weer geschiedkundig verklaard. Maar ook plaatsnamen kwamen aan bod, van Lommel tot Brussel. Kronkels van een tailleurke naar een teljoor over jeans en denim naar onze smakelijke Vlaamse dialecten. Vaak hilarisch, maar altijd erg interessant. Zo kregen we een inzicht in de geschiedenis van ons taaltje. Opvallend hoe vaak het Hebreeuws, het Grieks en het Latijns als vertrekpunt ten berde kwamen. De namiddag is omgevlogen, met de gebruikelijk koffie en taart om de namiddag af te sluiten.”