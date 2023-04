Van bijen tot godsdienst en poëzie: De Bieëntelers bundelen 110 jaar passie in expo

De vereniging werd gesticht als beroepsvereniging op 5 februari 1913 door de gekende bakker en imker Emile Hendrikx. Hij trad op als voorzitter, met de hulp van ondervoorzitter Louis Cleeren. “Die laatste gaf als beroep ‘bieënteler’ op, maar was ook onderwijzer in Kerkom”, leggen De Bieëntielers uit. “Op 13 mei 1938 gaf koning Leopold III onze vereniging de toestemming zich voortaan de Koninklijke Biebond van Sint-Truiden te noemen.”

In die 110 jaar zijn de Bieëntelers van Sint-Truiden en omstreken uitgegroeid tot een hechte imkersvereniging met als voorzitter Patrick Bosloirs, elf bestuursleden en een 100-tal leden. “Ons streefdoel is jonge en niet meer zo jonge imkers met raad en daad bijstaan”, klinkt het. “Dat doen we via vergaderingen, bijscholingen, lessenreeksen, uitstappen, doedagen, persoonlijk contact… Of om het met de woorden van Toon Hermans te zeggen: De bijen zoeken in hun woning en werken aan een nijver plan. Zij zorgen voor de zoete honing, en wij… maken er een potje van…”

© Peter Preuveneers

Kaarsen maken van was

Om hun verjaardag te vieren, organiseren De Bieëntelerse dus een tentoonstelling over hun beroep. Met de expo willen de imkers duidelijk maken dat honing en bijen onlosmakelijk deel uitmaken van ons biodivers, maar ook cultureel en maatschappelijk leven. “Met meer dan 100 panelen en veel demomateriaal proberen we een zo breed mogelijk inzicht te geven in alle facetten van een superorganisme. Ook willen we de imkerij in de bredere context van onze maatschappij plaatsen. Komen onder meer aan bod: een brede kennismaking met de honingbij, bijenproducten, bestuiving, de geschiedenis van het imkeren, solitaire bijen, biodiversiteit, godsdienst, poëzie en nog veel meer.”

Tijdens de openingsuren van de tentoonstelling is een gratis geleid bezoek voor groepen mogelijk vanaf 10 personen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Roeland Vaes via 011/68.80.81. Op woensdag 19 april en zondag 23 april van 14 tot 16 uur kunnen kinderen (doelgroep van 6 tot 12 jaar kaarsen maken uit waswafels, originele tekeningen inkleuren en boekenhoekjes knutselen. Begeleiders ook van harte welkom. De workshop is gratis, maar inschrijven is wel vereist (bij Roeland Vaes via 011/68.80.81).

Info: Tentoonstelling ‘Er bij horen’, van zaterdag 15 april t.e.m. zondag 23 april, museum DE MINDERE, toegang en workshops zijn gratis