André Hazes krijgt groot comebackconcert niet uitverkocht, en heeft dat misschien wel aan zijn eigen uitspraken te danken

André Hazes jr. had verwacht dat de tickets voor zijn grote comebackconcert in de Rotterdamse concerttempel Ahoy meteen uitverkocht waren. Maar dat blijkt vies tegen te vallen.

Na bijna een week zijn veruit de meeste stoelen nog beschikbaar. Het gaat nog vele dagen duren vooraleer de zaal goed vol zit. Wie naar de ticketsite gaat ziet dat er nog vele gekleurde vlakken op het grondplan beschikbaar zijn. Een stuk van de zaal gaat zelfs niet in de verkoop. Een bittere pil om te slikken, want intern was al gedacht aan meerdere concertdagen na elkaar. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat de optie moet gelicht worden om extra concerten in de verkoop te brengen.

Er zijn heel wat redenen aan te halen waarom de ticketverkoop niet vlot gaat. Uiteraard is er de economische crisis waardoor mensen bewuster financiële keuzes maken. Daarnaast is André de laatste tijd weer meer betrokken bij privé-schandalen dan dat hij het nieuws haalt met nieuws over zijn muziek. Recent verontrustte hij ook zijn aanhang door te vertellen dat hij zijn oude hits niet meer wil zingen, want ‘dat is oudelullenmuziek’. Het is dus niet duidelijk wat hij op die avond gaat brengen. En nog een belangrijke reden is dat er nog niet zo lang geleden al het evenement Holland Zingt Hazes was. Daardoor is de urgentie om naar Ahoy te gaan een stuk weg.