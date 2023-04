Scheepvaartverkeer op kanaal Herentals-Bocholt onderbroken daar aanvaring tegen brug

Herentals

Een schip is donderdagnamiddag in Herentals tegen een spoorwegbrug over het kanaal Herentals-Bocholt gevaren.

De aanvaring gebeurde ter hoogte van de Kruisboogstraat. De brandweer kwam met een bootje ter plaatse om de brokstukken van het schip uit het water te halen. De goot van de brug raakte beschadigd en kwam over het kanaal te hangen. Daardoor is er voorlopig geen scheepvaart mogelijk over de waterweg. Spoorwegbeheerder Infrabel gaat vandaag vrijdag de schade herstellen. Voor het treinverkeer is er geen hinder. (ram)