Benzine tanken wordt zaterdag iets goedkoper

Voor een liter benzine 95 (E10) zakt de maximumprijs tot 1,8340 euro per liter, 1,1 eurocent minder dan vandaag. Voor benzine 98 (E5) bedraagt de maximumprijs 2,0020 euro per liter, of 0,4 eurocent minder.

De benzineprijs stond de voorbije dagen nog op het hoogste niveau in maanden. De prijsdaling blijft wel beperkt tot ongeveer een halve euro voor een volle tank van 50 liter. Voor de daling zaterdag verwijst de FOD naar de noteringen op de internationale oliemarkten.