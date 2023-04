Christophe Laporte drie jaar langer ploegmakker van Wout van Aert ondanks aanbod van AG2R Citroën

Christophe Laporte kwam in 2022 over van Cofidis en heeft zich zijn transfer naar Jumbo-Visma nog niet beklaagd. Niet alleen is hij een gewaardeerde helper van Wout van Aert in de voorjaarskern, Laporte boekte bij de Nederlandse formatie zijn grootste overwinningen: een etappe in Parijs-Nice en de Tour, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. In Gent-Wevelgem kreeg hij de winst cadeau van Van Aert nadat beiden samen richting finish reden.

Laporte kon die goede prestaties verzilveren bij onder meer AG2R Citroën, maar blijft Jumbo-Visma trouw en heeft zijn aflopend contract met drie jaar verlengd.

De contractverleging van drie jaar is opmerkelijk gezien de berichtgeving dat supermarktketen Jumbo na 2024 overweegt om de sportsponsoring terug te schroeven of helemaal te stoppen. Bij de wielerploeg klonk het toen al dat men zich geen zorgen maakte over de continuïteit.