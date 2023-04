Belgische coëfficiënt barst uit z’n voegen na alweer Europese topavond, Nederland heeft twee rechtstreekse Champions League-tickets beet

Het beste Belgische coëfficiëntenseizoen ooit was al binnen na de 1/8ste finales, nu doen Union, Gent en Anderlecht daar nog een schepje bovenop. Het wordt haast onmogelijk om het huidige Europese seizoen in de toekomst nog te evenaren.

Na donderdagavond mag België er weer 0.800 punten bijschrijven op de coëfficiëntenranking, die de Europese voetbalbond UEFA gebruikt om zijn Europese tickets toe te kennen. De zege van Anderlecht in de kwartfinale van de Conference League tegen AZ leverde 0.400 punten op, de gelijke spelen van Gent (Conference League tegen West Ham) en Union (Europa League tegen Leverkusen) leverden elk 0.200 punten op.

Dat brengt het totaal aantal coëfficiëntenpunten dit seizoen op 14.200. Er zijn slechts vier landen die beter doen dit seizoen: Engeland, Italië, Duitsland en Spanje. België heeft na Italië en Engeland ook nog de meeste clubs actief in Europa.

Coëfficiëntenpunten 2022-2023 1. Engeland 20.428 (nog vier clubs actief) 2. Italië 18.786 (nog zes clubs) 3. Duitsland 16.500 (nog twee clubs) 4. Spanje 14.857 (nog twee clubs) 5. België 14.200 (nog drie clubs) 6. Nederland 12.900 (nog twee clubs) 7. Frankrijk 12.583 (nog één club) 8. Portugal 12.166 (nog twee clubs)

Met 14.200 punten dit seizoen doet België het nu al meer dan dubbel zo goed als vorig seizoen (6.600 punten) en het jaar daarvoor (6.000 punten). Zoals eerder gezegd: het coëfficiëntenrecord werd vorige maand al verbroken. Sinds de invoering van het systeem in 1979 sprokkelden de Belgische ploegen nooit zoveel punten op één seizoen.

Vijf beste Belgische seizoenen (sinds 1979) 2022-2023: voorlopig 14.200 punten 2016-2017: 12.500 2011-2012: 10.100 2014-15: 9.600 2009-10: 8.700

In de totale ranking, die de punten van de laatste vijf seizoenen samentelt, staat België intussen zeer stevig op de achtste plaats. Onze vier eerste achtervolgers (Schotland, Oostenrijk, Servië en Turkije) volgen al op ruime afstand en hebben geen enkele ploeg meer die nog actief is in Europa. En dat terwijl ons land vorig seizoen nog uit de top tien gevallen was waardoor de kampioen van dit seizoen geen rechtstreeks ticket krijgt voor de groepsfase van de Champions League. Maar vanaf volgend seizoen hebben we dat rechtstreekse ticket dus alweer terug.

Anderlecht gaf de coëfficiënt nog eens een stevige boost met 2-0-winst tegen AZ. — © REUTERS

Nederland in top zes

Onze Noorderburen doen in die totaalstand nog straffer. Nederland is opgeklommen naar de zesde plaats en kan sinds donderdagavond officieel niet meer ingehaald worden door Portugal dit seizoen. Dat betekent dat er in Nederland vanaf volgend seizoen twee tickets voor de groepsfase van de Champions League te verdienen zijn. Een derde club kan via voorrondes naar het Kampioenenbal. Daar kan België voorlopig enkel maar van dromen, want de kloof is gigantisch.

Coëfficiëntenranking 2018-2023 1. Engeland 106.998 2. Spanje 91.284 3. Duitsland 81.856 4. Italië 78.354 5. Frankrijk 61.164 6. Nederland 59.300 7. Portugal 55.882 8. België 42.200 9. Schotland 36.400 10. Oostenrijk 34.000

Volgende week staan de terugwedstrijden van de kwartfinales al op het programma en zijn er dus opnieuw heel wat coëfficiëntenpunten te verdienen. Zoals al vermeld: een zege levert 0.400 punten op, een gelijkspel 0.200 punten. En elke ploeg die zich kwalificeert voor de halve finales mag nog eens 0.100 punten bijschrijven. Halen Gent en Anderlecht het allebei? Dan komen ze tegen elkaar uit en krijgen we sowieso een Belgische club in de finale van de Conference League. En dan zal onze coëfficiënt nog meer uit z’n voegen barsten.

© AFP