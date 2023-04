Opvallen in het oerwoud van bluetoothspeakers is geen eenvoudige klus dezer dagen, maar af en toe weet er eentje daar toch in te slagen. Zoals de nieuwe Onyx Studio 8 van Harman Kardon met zijn design dat niet zou misstaan in een museum van hedendaagse kunst. Of de rest van de features even opvallend zijn, probeerden we graag even uit.