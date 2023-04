Studio 100 maakt ‘Stranger Things’-animatieserie voor Netflix

De animatiereeks werd bedacht en geschreven door de broers Duffer, die ook al tekenden voor de populaire reeks die in 2016 begon en weldra aan zijn laatste seizoen toe is. De spin-off van Stranger things zal gemaakt worden door Flying Bark Productions, een van de internationale animatiestudio’s van Studio 100 die opereert vanuit Sydney en Los Angeles.

“We zijn bijzonder fier”, zegt Studio 100-topman Hans Bourlon, “dat Netflix de productie van de animatie spin-off van deze internationale succesreeks aan Flying Bark Productions heeft toevertrouwd. Naast het werk voor onze eigen personages en figuren werken we nu ook meer en meer in opdracht van grote internationale streamingplatformen. De kwaliteit die we afleveren met onze eigen reeksen overtuigt heel wat internationale spelers om samen met ons series te produceren. Deze reeks is een nieuwe, mooie volgende stap in de verdere ontwikkeling van de internationale animatiepoot van Studio 100.”

“We hebben altijd gedroomd van een geanimeerde Stranger things in de trant van de zaterdagochtend-tekenfilms waar we mee opgroeiden, en om deze droom gerealiseerd te zien is absoluut heel spannend”, zeggen Matt & Ross Duffer. “De scripts en het artwork zijn ongelooflijk, en we kunnen niet wachten om meer met ons publiek te delen. Het avontuur gaat verder...”

Flying Bark Productions werd door Paramount ook aangesteld om een nieuwe film rond Avatar: the last airbender te maken.