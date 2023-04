Erfgoeddag in het teken van dieren: dit zijn de leukste activiteiten in jouw buurt

Op 23 april is de Erfgoeddag aan zijn 23ste editie toe. Voorzien van een vet uitroepteken staat Beestig op de affiche. Dat men voor dit initiatief het dier als thema kiest, kan misschien verbazen. Maar met zo’n focus blijkt dat je alle kanten uit kan, van lezingen en tentoonstellingen tot een wandeling of een workshop. Op de website van de organisatie kun je de voor jou geschikte activiteit in je buurt te vinden.