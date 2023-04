Wat doen we dit weekend? Een mix van muziek, theater en circus

De laatste dagen van de paasvakantie nemen we de kinderen mee naar het circus, naar een even grappige als ontroerende muziektheatervoorstelling of naar een mengeling van muziek, theater en circus.

Spel met waarheid en fictie

Tv-kijkers kennen hem van pakweg De twaalf, Grond en recent 1985. Nu staat Tom Vermeir met Patricia Kargbo in het theater met Bagger. Het is een redelijk absurde en erg muzikale voorstelling waarin waarheid en fictie door elkaar worden gehaspeld, net zoals dat het geval is op sociale media.

Bagger, Compagnie Cecilia, op 15/4, De Expeditie Gent, daarna nog tot 6/5. Info: www.compagnie-cecilia.be

Alles is onder controle

De jonge theatermakers Thomas Claessens en Hendrik Kegels fileren met deze snedige satire onze drang naar controle en veiligheid. Wanneer maakt het gevoel van veiligheid je net banger? Het wordt een filosofische praatkomedie. Zo promoveren ze alledaags gebabbel tot kunst.

Tsjik, tsjak, wham, Thomas & Hendrik, op 15/4 Vredeburg Lier, tot 31/5 op tournee. Info: www.eigen-kweek.be

Spierballen en sterke vrouwen

Met zijn spierballen en dikke nek is de beroemde worstelaar Eeuwige Berg ervan overtuigd dat hij de wedstrijd in het koninklijk paleis zal winnen, maar hij stoot op Mala, Razanna en Anna. Een grappige en ontroerende muziektheatervoorstelling over veerkracht en wilskracht voor een publiek vanaf zes jaar.

Drie sterke vrouwen, Walpurgis, op 15/4 De Feniks Mortsel, tot 7/6 op tournee. Info: www.walpurgis.be

De kinderlijke ziel

De twee mogen dan gewoon uit het Kempense Zoersel komen, Dirk Van Boxelaere en Fien Herwegen reizen de wereld rond met alom bekroonde voorstellingen die muziek, theater en circus mengen. Deze is geschikt voor een publiek vanaf zes jaar, maar kietelt de kinderlijke ziel die in ieder van ons schuilt.

Sol Bemol, Compagnie D’irque & Fien, op 15/4 cc Jan Tervaert Hamme en op 16/4 De Fabriek Sint-Lievens-Houtem, tot 19/4 op tournee. Info: www.dirque.com

We gaan naar het circus

Op het einde van de paasvakantie gaan we naar het circus. Het festival MAD heeft weer een affiche met toppers in het genre klaar. Soms zijn het voorstellingen in openlucht, soms in een circustent. De balancerende acrobaten van het Brusselse gezelschap Cirque Barbette (foto) gaan in première met Tu sens la terre bouger?.

MAD Festival, op 15 en 16/4, Asiadok en Park Spoor Noord Antwerpen. Info: www.madfestival.be

Zestig jaar songs en verhalen

Als naar gewoonte tot slot een evenement waar je best nu al een ticket voor koopt. Graham Nash, bekend van The Hollies tot CSN&Y, is immers niet elke dag te zien in ons land. Hij is al zestig jaar actief in de muziekwereld en viert dat met een nieuw album, NOW. Daar hoort een concert bij.

Sixty years of songs and stories, Graham Nash, op 28/9 De Roma Antwerpen. Info: www.deroma.be