Eddy Merckx en Roland Forthomme bij laatste 16 EK driebanden

© WAS

Zowel Roland Forthomme als Eddy Merckx hebben zich weten te plaatsen voor de achtste finale op het Europees Kampioenschap driebanden dat doorgaat in het Turkse Belek, Antalya.

Forthomme zette in de groepsfase de Spanjaard Sergio Garcia en de Deen Brian Knudsen met respectievelijke 40-32 en 40-25 overwinningen opzij. In de 1/16 finale versloeg de Luikenaar de Zweed Michael Nilsson met 50-34. Voor een plaats bij de laatste acht moet Forthomme het opnemen tegen de Zweed Torbjörn Blomdahl.

Merckx, die als een van de reekshoofden rechtstreeks geplaatst was voor de 1/16 finale, was met 50-31 meer dan een maatje te sterk voor de Turk Brhan Genc. In de achtste finale moet de Antwerpenaar het opnemen tegen de Turk Semih Sayginer.

Zowel Peter als Kurt Ceulemans konden zich plaatsen voor de eindfase, doch daarin moesten ze afhaken. Jozef Philipoom geraakte niet voorbij de groepsfase.