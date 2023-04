Twee jaar na tragisch arbeidsongeval in Coca-Colafabriek vervullen Pedro’s zus en partner zijn droom: “Elke dag missen we hem nog”

Partner Nele Vandenbriele en zus Nele De Bruyne lopen op 23 april de halve marathon van Madrid en vervullen daarmee de droom van Pedro De Bruyne, die in 2021 het leven liet bij een tragisch arbeidsongeval. — © IF

“Er is een leven voor en na de dood van Pedro”, zucht Marc De Bruyne (68). Met een krop in de keel vertelt hij over zijn overleden zoon. Hij neemt zijn vrouw Monique Mestdagh (66) bij de hand en samen halen ze herinneringen op. “We missen hem dagelijks, maar we moeten verder.”

De 44-jarige productiemanager uit Deinze liet in juni 2021 het leven bij een bedrijfsongeval in de Coca-Colafabriek in Zwijnaarde. Een collega van Pedro raakte zwaargewond bij het tragische incident, Pedro stierf ter plaatse. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog steeds niet duidelijk.

Positief blijven

Het arbeidsauditoraat heeft het onderzoek naar het ongeval nog steeds niet afgerond. “We hopen snel duidelijkheid te krijgen, dan weten we het eindelijk”, zegt Marc. “Maar ja, wat het resultaat ook is: Pedro zullen we er niet mee terugkrijgen. Dat beseffen we maar al te goed.” (lees verder onder de foto)

Pedro’s partner Nele Vandenbriele (links) en zijn zus Nele De Bruyne (rechts). — © IF

Twee jaar na zijn overlijden valt het verlies van Pedro nog altijd zwaar bij zijn familie. “Zijn twee kinderen zijn ondertussen 16 en 17”, zegt Marc, die zelf ook 27 jaar bij Coca-Cola heeft gewerkt. “Pedro was echt mijn beste maat. We genoten van het leven, barbecueën en waren beiden verzot van techniek.”

Met elkaars steun proberen ze Pedro’s overlijden een plaats te geven. “Maar ik sta ermee op en ga ermee slapen”, zegt Marc. “Het blijft door mijn hoofd spoken. ’s Nachts slaap ik een uur of twee, maar hoe moeilijk het ook is: als familie en gezin proberen we positief te leven en verder te gaan.”

Droom

Dat doen Pedro’s zus Nele De Bruyne (43) en zijn vriendin Nele Vandenbriele (41) op een wel heel speciale manier. Volgend weekend lopen ze samen de halve marathon van Madrid. Het was een van Pedro’s dromen om dat samen met zijn partner Nele te doen. Maar toen gebeurde het spijtige ongeval. (lees verder onder de foto)

Mama Monique Mestdagh en papa Marc De Bruyne met dochter Nele De Bruyne in het midden. — © IF

Emotionele dag

Na zijn overlijden besloot Nele de plaats van haar broer in te nemen. Vorig jaar vertelden ze het nieuws aan Marc en Monique. “Toen kregen we tranen in de ogen”, zegt Marc. “Lopen helpt onze twee Neles bij de verwerking van Pedro’s overlijden. Het helpt om het hoofd leeg te maken.”

Marc en zijn echtgenote vertrekken dit weekend al naar Spanje. Zij zullen de twee Neles steunen tijdens hun wedstrijd. “Het wordt een emotionele dag in Madrid, maar we zijn trots op onze twee dames. Pedro mag nooit worden vergeten. Mijne maat, onze zoon, was echt een fantastische gast.”