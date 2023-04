Yanina Wickmayer en Leylah Fernandez openen Belgisch-Canadees duel in Billie Jean King Cup: “Op papier zijn zij favoriet”

Yanina Wickmayer (WTA 190) opent de debatten voor België tegen Canada in het duel om een plaats in de finaleronde van de Billie Jean King Cup. Ze staat komende nacht (1u Belgische tijd, 16u lokale tijd) in het eerste enkelspel tegenover Leylah Fernandez (WTA 50). Aansluitend neemt Ysaline Bonaventure (WTA 86) het op tegen Rebecca Marino (WTA 81).

Zaterdag (vanaf 23u Belgische tijd, 14u lokale tijd) volgen de overige twee enkelwedstrijden en het dubbelspel. In principe zijn de affiches dan Bonaventure/Fernandez en Wickmayer/Marino in het enkel en Kirsten Flipkens/Greet Minnen tegen Fernandez en Gabriela Dabrowski in het dubbel. De coaches kunnen de samenstellingen wel nog wijzigen.

De ontmoeting vindt plaats in het Pacific Coliseum in het Canadese Vancouver en wordt op hardcourt gespeeld. De Canadezen missen hun geblesseerde nummer 1 Bianca Andreescu (WTA 27), bij België zegden Elise Mertens (WTA 29), Maryna Zanevska (WTA 76) en Alison Van Uytvanck (WTA 97) af voor de eerste opdracht onder de nieuwe coach Wim Fissette, de opvolger van Johan Van Herck.

“Ik geloof in mijn team. In zulke wedstrijden is vertrouwen altijd heel belangrijk. Canada is een sterke tegenstander, op papier zijn zij favoriet, maar we zijn zeker niet kansloos. We zijn er goed op voorbereid, zijn er fysiek en mentaal klaar voor. Ik kijk echt uit naar deze eerste opdracht als kapitein”, verklaarde een strijdvaardige Fissette vooraf.

De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de Billie Jean King Cup Finals in november en krijgt dan de kans om mee te strijden voor de eindzege in de prestigieuze competitie, die geldt als het WK voor landenteams. De verliezer wordt naar de play-offs verwezen.