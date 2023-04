Moordenaar ontsnapte uit gevangenis door te doen alsof hij dood was: man zit jaar later weer in cel

De beruchte Zuid-Afrikaanse verkrachter en moordenaar Thabo Bester zit opnieuw achter tralies. De man was bijna een jaar geleden ontsnapt door zijn eigen dood in scene te zetten, en ging vervolgens in een villa wonen bij zijn vriendin.

Te gek voor woorden is het verhaal van de 35-jarige Thabo Bester. De Zuid-Afrikaan, die de weinig benijdenswaardige bijnaam The Facebook rapist meedraagt, zat in de gevangenis een levenslange celstraf uit voor de verkrachting en moord op model Nomfundo Tyhulu. Eerder was hij ook al veroordeeld voor de verkrachting van twee andere vrouwen die hij via Facebook naar zijn woning gelokt had. Vandaar zijn bijnaam.

In mei 2022 werd hij als dood opgegeven nadat brand was uitgebroken in de gevangenis waar hij verbleef en hij dood zou zijn aangetroffen in zijn cel. In november werden plots vraagtekens gezet achter dat verhaal. Uit onderzoek bleek dat het verkoolde lichaam dat in zijn cel gevonden werd, niet dat van Bester was. De man zelf was ontsnapt tijdens de brand, zo bleek.

Opgepakt

Naar waar hij gevlucht was, bleef al die tijd een mysterie. Tot hij afgelopen week in Arusha, een dorp in Tanzania dichtbij de grens, opgepakt kon worden. Hij bleek ondergedoken te zijn bij zijn vriendin, de nochtans bekende dokteres Nandipha Magudumana. Ook Zakaria Alberto, een man uit Mozambique, werd opgepakt. De drie zouden meerdere paspoorten zonder stempels gehad hebben en waren volgens de Zuid-Afrikaanse overheid op weg naar Kenia.

Bester is nu overgebracht naar de Kgosi Mampuru Central-gevangenis in Pretoria, waar hij de klok rond in de gaten gehouden zal worden. “We willen niet dat zoiets opnieuw kan gebeuren”, zei Makgothi Thobakgale van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Justitie. Zijn vriendin wordt vervolgd voor medeplichtigheid aan moord en het helpen van een voortvluchtige. Ook haar vader en een voormalige gevangenisdirecteur werden opgepakt omdat ze betrokken geweest zouden zijn bij de ontsnapping.

Privégevangenis

Het onwaarschijnlijke ontsnappingsverhaal heeft heel wat ophef veroorzaakt in Zuid-Afrika. De overheid heeft de controle genomen over de privégevangenis waar de man uit ontsnapt was, en de omstandigheden waarin dat is kunnen gebeuren zullen onderzocht worden. De centrale vraag daarbij is of iemand een oogje heeft dichtgeknepen tijdens de brand, want drie dagen voordien was Bester op zijn eigen vraag nog in isolement geplaatst. Wordt zonder twijfel vervolgd.