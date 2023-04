Prins Laurent reageert op handtastelijkheden tijdens zijn jeugd: “Er zijn mensen die veel meer hebben meegemaakt”

Prins Laurent (59) heeft gereageerd op de handtastelijkheden die hij meegemaakt zou hebben in een gastgezin tijdens zijn jeugd. In Het laatste nieuws ontkent hij die zaken, die volgende week opnieuw ter sprake komen in de docureeks Laurent: prins op overschot, niet. “Maar er zijn mensen die veel meer hebben meegemaakt dan ik.”

Het is al lang geen geheim meer dat het huwelijk van koning Albert (88) en koningin Paola (85) lang niet altijd rimpelloos is verlopen. Volgens kenners van het koningshuis heeft onder meer het feit dat ze van pleeggezin naar pleeggezin gingen op alle drie de kinderen - koning Filip, prinses Astrid en prins Laurent - een onuitwisbare indruk nagelaten.

Vanaf volgende week is dat een van de onderwerpen die aangesneden worden in de Canvas-docureeks Laurent: prins op overschot. Daarin worden vraagtekens gezet bij minstens één van die “vrienden van het Hof”, waar Laurent geregeld ondergebracht werd. Zo beweerde royaltykenner en journalist Jan Van den Berghe al meermaals dat er ongepaste handelingen gebeurd zijn.

Zowel in de serie als in de biografie die hij over de prins schreef, beschrijft Van den Berghe hoe Laurent ooit bij een man in het Brusselse terechtkwam die volgens Paola “een heilige” was. De man had er een handje van weg om de as van rookgerief op de broek van Laurent te laten vallen, bij voorkeur in de buurt van zijn kruis, om het dan “weg te vegen”.

In Het laatste nieuws reageert prins Laurent nu op die beweringen. Ontkennen doet hij het in elk geval niet. “U doet alsof dit een grote belevenis is, maar er zijn mensen die veel meer hebben meegemaakt dan ik en waar geen belang aan wordt gehecht”, zegt de prins. Mishandelingen gebeuren al sinds de Romeinse tijd, klinkt het nog, en Laurent zegt wat hij beleefd heeft in het verleden als een versterking te zien en niet als zwakheid.

Laurent zei eerder al niet geïnteresseerd te zijn in de reeks over zijn leven. “Naar aanleiding van talrijke vragen van journalisten, wil ik duidelijk maken dat ik niet heb meegewerkt aan de reportage van de VRT over mij en dat ik er niet geïnteresseerd in ben”, liet hij donderdag weten. “Alleen ik ken mijn leven en ik heb geen nood aan een reportage die er alleen op gericht is om kijkcijfers te genereren.”

De docu Laurent: prins op overschot is vanaf woensdag 19 april te zien op Canvas en VRT MAX.

