Goldband lost nieuwe muziek, en die is opvallend openhartig: “Het is een eerlijk verhaal”

‘Ik word geleefd door de nacht, ik wil er uit maar ik zit te diep’. Het refrein van Rommel, de nieuwste single van Goldband, is er eentje om te blijven hangen. Tegelijkertijd is het opzwepende nummer een flinke verwijzing naar de schaduwkant van hun succes. Dat ze altijd maar doorgaan, van show tot show en diep de nacht in. Dat daar te veel drank en ‘rommel’ - lees: allerlei verdovende middelen - bij komen kijken. Met alle gevolgen van dien. Ook in Paniekaanval laten ze dieper in hun ziel kijken. “Het is een verhaal over hoe we daar mee omgaan”, klinkt het bij Q-music. “Wij komen uit een omgeving waar het mogelijk is om er eerlijk over te praten, we hopen dat andere mensen dat ook kunnen doen.”

Mini-docu

De nieuwe nummers zijn sinds donderdagnamiddag te horen op de gekende streamingdiensten. Een aparte videoclip heeft Rommel niet, wel een meer dan tien minuten durende kortfilm. Een soort mini-docu die het verhaal van de drie tracks samenbrengt. Ook aanwezig in deze video: Jini Jane, de Nederlandse die recent nog de wereldpers haalde nadat ze in een rechtszaak verwikkeld raakte met Frans auteur Michel Houllebecq, met wie ze een seksfilm had gemaakt. Of de Goldband-video ook de expliciete kant opgaat? Afwachten, de video komt pas vrijdag om 11 uur online.

Vorige zomer schreef het trio ex-stukadoors nog geschiedenis in ons land, ze waren de eerste act ooit die tijdens één festivalzomer op de drie grootste Belgische festivals stond: Rock Werchter, Pukkelpop én Tomorrowland. Wie een van die shows zag, weet: de Nederlanders maken hun reputatie van livesensatie helemaal waar. Dat zal komende zomer niet anders zijn, tot aan september staan er alvast 26 shows gepland. Eerste stop in België: CORE-festival in Brussel.