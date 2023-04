Serieuze discussie tussen makelaars en kopers in ‘Blind gekocht’: “Dit is absurd”

De zoektocht naar een woning voor Anouchka en Mathias in Blind gekocht gaat niet zonder slag of stoot. Zelfs nadat ze hun eisen al hebben moeten reduceren naar vier eisen, vinden de makelaars nog steeds geen pand dat bij hen past. “Het is onmogelijk”, klinkt het in een discussie langs de kant van Bart en Kinga. Maar de kopers vinden dat ze al genoeg hebben ingeboet.