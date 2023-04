REACTIES. Vertonghen: “Play-offs of halve finale? Dan ga ik voor halve finale”, Ashimeru: “Dit is de mooiste goal uit mijn carrière”

Jan Vertonghen vormde samen met Zeno Debast en Bart Verbruggen achterin het slot op de deur bij Anderlecht. Paars-wit gaf amper uitgespeelde kansen weg, en wist voor de zesde keer op rij (!) de nul te houden.

“Ik had zeker op voorhand getekend om met 2-0 te winnen. Gezien het wedstrijdverloop ga ik er niet over klagen, onze goals vallen op het goeie moment. Zeker die geweldige trap van Ashimeru in de tweede helft”, aldus Vertonghen.

Spelen als een ploeg

“Het was in het begin moeilijk, ze zetten goed druk en we konden moeilijk de ruimte vinden. Zeno deed het een paar keer met een goeie cross, maar het kon beter. Maar we hebben zelfvertrouwen. Er zijn in Europa beslist ploegen die beter zijn, maar wij spelen echt als ploeg. We gaan voor elkaar door het vuur: vandaag, tegen Villarreal en zelfs tegen Ludogorets waren we het team met het grootste hart.”

Volgende week verdedigt Anderlecht dus een uitstekende uitgangspositie in Alkmaar. Maar ook in de competitie moet Anderlecht nog vol aan de bak wil het de Europe Play-offs halen. “Ik zou liefst én de play-offs én de halve finale halen, maar als ik moet kiezen, ga ik toch voor de halve finale. Ik speelde in mijn carrière maar één keer een halve finale in Europa, en deze sfeer van vanavond smaakt naar meer.”

Ashimeru: “Willen niet kiezen tussen Europa en de competitie”

Hij was lang een man van ups en downs, maar nu staat Majeed Ashimeru toch al een tijdje op een hoog niveau te voetballen. “Ik denk dat ik op mijn beste niveau ooit speel. Met dank aan het vertrouwen van de coach en de ploegmaats”, zegt hij zelf. En dan begint hij ook nog te scoren. Op aangeven van Amuzu legde hij tegen AZ de 2-0 lekker in de rechterbenedenhoek. “Ik heb nooit eerder gescoord in Europa, dus ik vind dit het mooiste doelpunt uit mijn carrière”, aldus de Ghanees. “Ik krijg wel eens de commentaar dat ik een goeie speler ben, maar nooit scoor, dus dit doet wel deugd. Dit moet ik goed vieren. Al maakt het mij eigenlijk niet uit of ik scoor, als de ploeg maar wint.”

In Alkmaar mag het niet meer mislopen. “Je kan wel zeggen dat we met één been in de halve finales staan, maar we zijn er nog niet”, waarschuwt Ashimeru. En tussendoor liefst ook nog de play-offs halen in de competitie. “We willen niet kiezen tussen Europa en de competitie. We zijn nog altijd Anderlecht, en dan moet je zowel op de halve finales van de Conference League als de play-offs in eigen land mikken. Zondag tegen Genk gaan we er weer vol tegenaan. Vermoeidheid zit in het hoofd”, besloot Ashimeru.