Manu Lecomte uitgeschakeld in 1/8ste finale EuroCup, winst en verlies voor Bako en Obasohan op slotspeeldag Euroleague

De 1/8ste finale van de EuroCup bracht voor Manu Lecomte met Buducnost Podgiroca (Montenegro) versus het Duitse Ulm een 92-83 nederlaag. Het Europees avontuur zit er meteen op voor de Brusselaar.

De laatste speeldag van de Euroleague bracht voor Ismael Bako (2 punten, 2 rebounds) met Virtus Bologna en in een Italiaans onderonsje tegen Milaan een 89-84 overwinning. Bologna eindigt met 14 op 34 op de veertiende plaats en is niet gekwalificeerd voor de kwartfinales. Retin Obasohan (4 punten, 3 rebounds, 1 assist) sloot de reguliere fase van de Euroleague en met ASVEL Villeurbanne af met een 86-71 nederlaag tegen Alba Berlijn. met 8 op 34 eindigt de Franse club op de laatste stek. De top 8 van de Euroleague is na 34 speeldagen geplaatst voor de kwartfinales. De Final Four gaat door op 19 en 21 mei in het Litouwse Kaunas.