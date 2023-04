VIDEO EUROPA LEAGUE. Manchester United geeft dubbele voorsprong weg in slotfase, Juventus wint met het kleinste verschil tegen Sporting Lissabon

Naast het gelijkspel van Union op het veld van Bayer Leverkusen stonden er nog drie wedstrijden op het programma in de Europa League. Manchester United leek tegen Sevilla alles onder controle te hebben, maar gaf, mede door een owngoal van Harry Maguire, een dubbele voorsprong uit handen, Juventus was de betere van Sporting Lissabon en eerder op de avond wist Feyenoord revanche te nemen op de verloren Conference League-finale tegen AS Roma.

Manchester United wou zijn opmars in Europa verder zetten met een zege tegen Sevilla. De zesvoudige Europese bekerwinnaar is evenwel een schim van zichzelf in de Spaanse competitie dit seizoen. In de Europa League proberen ze hun seizoen te redden. In de eerste helft leek de match echter al gespeeld. In de veertiende minuut trapte Marcel Sabitzer de bal een eerste keer voorbij Bounou. Enkele minuten later deed de Oostenrijker zijn kunstje nog eens over.

In de tweede helft vergaten de Red Devils om de terugmatch overbodig te maken. In de slotfase kon Jesus Navas tegenscoren waardoor de Spanjaarden terug hoop kregen. In de blessuretijd verschalkte Harry Maguire zijn eigen doelman door de bal per ongeluk via de paal in doel te koppen. Extra domper voor Manchester United: Bruno Fernandes is door zijn gele kaart geschorst voor de terugwedstrijd.

Juventus zet eerste stap richting halve finale

In de eerste helft zette Sporting Lissabon zijn sterke prestatie in de vorige ronde tegen Arsenal verder. De Portugezen vergaten om het openingsdoelpunt te maken. De Poolse keeper Wojciech Szczesny blesseerde zich en moest in tranen het veld verlaten.

In de tweede helft maakte Juventus het enige doelpunt van de wedstrijd. Na een voorzet bleef de bal hangen in de zestien van Sporting keeper Adan. Federico Gatti stond op de juiste plaats om de bal binnen te tikken.

Union begon na de knappe plaatsbal van Victor Boniface al te dromen van een overwinning in de BayArena. Duits talent Florian Wirtz maakte uiteindelijk de verdiende gelijkmaker op het einde van de match. Hij mikte de bal in de linkerbovenhoek.

Feyenoord schonk zichzelf in De Kuip een perfecte uitgangspositie tegen AS Roma. Mats Wieffer maakte in het begin van de tweede helft de verlossende goal. Vanaf de rand van het strafschopgebied trapte hij de bal knap binnen.