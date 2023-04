Geen schorsing voor Premier League-grensrechter die elleboogstoot gaf aan Liverpool-speler Andy Robertson

“Er zal geen actie worden ondernomen tegen assistent-scheidsrechter Constantine Hatzidakis na het incident met Andy Robertson”, aldus de FA in een verklaring. De voetbalbond zei dat het “al het bewijs met betrekking tot het incident zorgvuldig had bekeken”, inclusief “verklaringen van Liverpool en de Engelse scheidsrechtersorganisatie (PGMOL), evenals meerdere invalshoeken van het incident en de omstandigheden” om tot een beslissing te komen. De grensrechter zelf verklaarde dat “hij volledig meewerkte met het onderzoek van de FA en dat hij de zaak direct besproken heeft met Andy Robertson in een open en positieve discussie.”

Na een gespannen einde van de eerste helft, waarin Liverpool met 2-0 achterstond, liep Robertson naar de scheidsrechter toe en sprak hem op een ogenschijnlijk heftige manier aan. Hatzidakis hief vervolgens zijn arm op en zijn elleboog leek de kin of keel van de speler te hebben geraakt. Het incident leidde tot nieuw protest van de Reds en de Schotse international bij de hoofdscheidsrechter Paul Tierney, wat hem op een gele kaart kwam te staan. De 38-jarige grensrechter zei dat hij onopzettelijk contact maakte met Robertson. “Het was zeker niet mijn bedoeling om contact met Andy te veroorzaken, want ik bewoog mijn arm van hem weg en daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden”, voegde hij eraan toe.