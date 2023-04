Het droomscenario van A tot Z: Anderlecht verslaat AZ met 2-0 en mag dromen van Europese halve finale

Anderlecht zweeft een beetje. Een geweldig efficiënt paars-wit won zijn heenmatch tegen AZ Alkmaar met 2-0 en kan die eerste Europese halve finale sinds 1990 al ruiken. Amir Murillo en Majeed Ashimeru waren in het Lotto Park de helden met dienst. Dit mag RSCA volgende week in Nederland toch niet meer weggeven.

Het seizoen van Anderlecht zal misschien toch langer duren dan verwacht. Zelfs als paars-wit in de Jupiler Pro League de play-offs niet haalt, hoeft het nog niet voorbij te zijn. De laatste wedstrijd van de reguliere competitie is op 22 april, maar de halve finales van de Conference League worden afgewerkt op 11 en 18 mei. Stel u dat even voor: RSCA dat alles inzet op dit Europese toernooi zonder besognes van de Belgische competitie. Die top acht niet halen kan dan zowaar nog voordelen hebben.

Anderlecht mocht vieren tegen AZ. — © REUTERS

Dikke ambiance

We overdrijven en dromen tegelijkertijd, maar Anderlecht boekte in de heenmatch tegen AZ wel een uitstekend resultaat. Dat kwam er evenwel niet zonder slag of stoot. De Alkmaarders waren met ambities afgereisd naar Brussel en namen de match van meet af aan in handen. In de eerste twintig minuten werd de thuisploeg stevig achteruit geduwd. Vertonghen en co. slaagden er niet in om op te bouwen en ondergingen de wet van de sterkste.

Alleen heeft Anderlecht in deze Europese partijen een zekere swag dat het in de Jupiler Pro League vaak mist. Het gevoel dat het allemaal wel goed komt. Dat zorgde al voor een mirakel in Villarreal en hield hen ook nu overeind. De thuisploeg gaf geen kansen weg en was zelf uitermate efficiënt. Er was eerst een schotje van Dreyer en na een eerste goeie combinatie lepelde de Deen het leer op het hoofd van Murillo, die de 1-0 fijntjes binnenkopte. De Panamees is een heus enigma. Soms doet hij domme dingen, soms is hij geniaal. De ene keer wil het bestuur hem liefst verkopen, de andere keer zouden ze hem doodknuffelen. Murillo is nu met drie goals de Europese topschutter van Anderlecht.

Murillo, het enigma van Anderlecht. — © BELGA

Het uitverkochte Lotto Park ontplofte compleet. De sfeer van de oude gloriedagen herleefde, want de thuisfans zorgden voor dikke ambiance. Zij wilden dat hun ploeg voor het eerst sinds 1990 – toen tegen Dinamo Boekarest – nog eens een Europese halve finale haalde en hadden zelfs met Bengaals vuur de spelersbus toegejuicht.

Eén goal uit twee doelpogingen: dat is niet mis. De vraag was of Anderlecht ook na de rust zou standhouden. Daarvoor rekende RSCA op spits Islam Slimani. Die zit in de ramadan, maar hij had de zon om 20.34 uur zien ondergaan. Daardoor had de Algerijn tijdig iets kunnen eten. Met hem speelt paars-wit wel vijftig procent beter. De spits zet druk, houdt een bal bij en geeft zijn ploegmaats meer ademruimte.

Dodelijke efficiëntie

Het was wel alle hens aan dek, want AZ kwam nog meer opzetten. De sterke Moussa N’Diaye nam soms te veel risico’s, waardoor Jan Vertonghen in de problemen kwam. Gelukkig stond het vizier van AZ-topschutter Vangelis Pavlidis niet op scherp en kon Bart Verbruggen enkele leuke balletjes pakken.

Verbruggen hield zijn netten schoon. — © EPA-EFE

Anderlecht leek zich vooral te beperken tot het verdedigen van de voorsprong, maar dan was er toch weer die ene counter. Francis Amuzu dook opeens op als een duiveltje uit een doosje. Zijn voorzet was zowaar goed en daar knalde Majeed Ashimeru de 2-0 binnen. Zeiden we al dat paars-wit in Europa swag heeft en dodelijk efficiënt is? Amai.

De buit is natuurlijk nog niet binnen. Volgende donderdag wacht nog een clash tijdens de terugmatch in Anderlecht, maar dit is toch een formidabele uitgangspositie. Zeker als je weet dat de Brusselaars ondertussen al zes keer op rij de nul hielden en Verbruggen zich extra zal willen profileren in zijn vaderland. Die eerste halve finale sinds 1990 - misschien zelfs tegen AA Gent - ligt binnen handbereik. Malen we dan nog om de Belgische competitie? Hell no. Alles op de Conference League.