Pastamerk onder vuur voor campagne rond “inclusieve” pasta carbonara: “Het begint echt onzin te worden”

Een opvallende nieuwe campagnevideo komt pastamerk Barilla op heel wat kritiek te staan. Naar aanleiding van Carbonara Day - ja, dat bestaat - lanceerde de Italiaanse pastaproducent vorige week nieuwe “inclusieve” pasta carbonara-recepten: vegan, glutenvrij, lactosevrij, koosjer of halal. Het kan allemaal. “Eten moet mensen samenbrengen, niet verdelen”, luidt het in de video. Uit de eerste reacties blijkt dat Barilla eerder het tegenovergestelde effect veroorzaakt met de campagne.

De campagnevideo is eigenlijk een kortfilm. In de hoofdrol speelt een jong meisje met een heel gevarieerde en multiculturele vriendengroep op school. Wanneer ze pasta carbonara voorgeschoteld krijgen ’s middags vindt het meisje het moeilijk om te zien dat haar vriendje niet hetzelfde kan eten. Haar vader, die zelf kok is, beslist dan maar om een aangepast recept te ontwikkelen waar iedereen van kan genieten. Een mooie boodschap zou je denken, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Velen vinden de campagne een zoveelste overdreven uiting van de woke-cultuur. Zelfs Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de MR, reageerde al kritisch bij La Dernière Heure: “Het veranderen van het carbonara-recept doet uiteraard niemand fundamenteel pijn, maar het begint echt onzin te worden. Tegenwoordig wordt alles voorgesteld als een probleem, zelfs het eten van een klassieke carbonara.”

“Het probleem van woke-denkers is dat ze een oververtegenwoordiging van minderheden nastreven.” En dat gaat volgens Bouchez tegen de fundamenten van een democratie in. “In een democratische samenleving moeten we streven naar een gelijke vertegenwoordiging. Dit is het tegenovergestelde”, aldus de MR-voorzitter.

Foute ondertoon

Ook op sociale media kwamen er heel wat verontwaardigde reacties op de video van Barilla. Ze vinden dat de goedbedoelde boodschap van het pastamerk een foute ondertoon bevat. Sommigen wijzen daarvoor naar de slogan op het einde van de video. “Eten moet mensen samenbrengen, niet verdelen”, wordt er gezegd. Ze zien daarin een verwijt naar alle mensen die graag een klassieke carbonara lusten. “Alsof je iedereen die dat niet mag eten, uitsluit door een gewone carbonara te eten”, schrijft iemand. Op Twitter wordt er opgeroepen om Barilla massaal te boycotten.

Bekijk de campagnevideo